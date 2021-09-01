В Кыргызстане могут разместить объекты объединенной единой системы противовоздушной обороны СНГ. Об этом сообщил генерал-полковник Юрий Грехов, занимающий должность заместителя председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ.

Грехов сказал, что проект соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО России и Кыргызстана проходит «в настоящее время процедуру внутригосударственного согласования». Подобное соглашение с Таджикистаном было подписано еще в апреле и сейчас проходит ратификацию. Далее Россия будет реализовывать аналогичные соглашения с Казахстаном и Арменией.

По информации ТАСС, в составе ПВО СНГ уже имеется 19 авиачастей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы. Координирует совместные действия председатель Координационного комитета по вопросам ПВО.

Военные базы

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече в Женеве 16 июня предложил своему американскому коллеге Джозефу Байдену совместно использовать военные базы в Центральной Азии, чтобы «скоординировать действия на афганском направлении».

По данным издания, речь шла о российских базах в Кыргызстане и Таджикистане. В Таджикистане расположена 201-я российская военная база, а гарнизон дислоцирован в городах Душанбе и Бохтар.

В российскую военную базу в Кыргызстане входит несколько объектов: авиабаза «Кант» в городе Кант, испытательная база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Авиабаза «Кант» действует с 2003 года. Там базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

В июне New York Times сообщал, что власти США изучают варианты возвращения военной базы «Манас» в Кыргызстане, однако МИД Кыргызстана опроверг информацию. Ранее в Кыргызстане на территории аэропорта «Манас» была авиабаза США. Она просуществовала с декабря 2001 года до 3 июня 2014 года. База была ключевым логистическим и транспортным узлом для поддержки военных операций США и НАТО в Афганистане.