Экс-гендиректор Национальной энергетической сети (НЭСК) Эмиль Куданалиев на пресс-конференции 1 сентября заявил, что он ушел с должности под давлением.

Бывший чиновник сообщил о том, что ситуация в энергосекторе критическая. Он считает, что борьба за кресла может привести к тому, что наступающий отопительный сезон республика пройти нормально не сможет.

Что рассказал Куданалиев?

По его словам, руководство Национального энергетического холдинга и Министерства энергетики хотят отдать руководящие должности в НЭСК своим людям.

«С середины июня начались преследования НЭСК со стороны руководства Нацэнергохолдинга и Минэнерго. После прихода замминистра энергетики Таалайбека Ибраева начались кадровые перестановки руководителем. В НЭСК сложилась критическая ситуация со стороны замминистра Ибраева и главы Нацэнергохолдинга Таалайбека Байгазиева для создания коррупционных схем», — заявил Куданалиев.

Экс-глава НЭСК считает, что основная цель этих действий — получение выгоды при закупке и реализации проектов.

«Мне с 15 июня неоднократно предлагали написать заявление об увольнении по собственному желанию, я отказался. Никаких оснований уволить меня не было, они начали искать другие пути. Отправили ревизионную комиссию, которая никаких нарушений не обнаружила», — сказал

Куданалиев добавил, что в Минэнерго еще есть нерешенные проблемы, однако они занимаются кадровым вмешательством в НЭСК.

«Отчеты показывают о бурной деятельности, а по факту ситуация ухудшается. НЭСК стратегическая компания, крупные кадровые изменения приведут к срыву ремонта и прохождения отопительного периода», — добавил Куданалиев.

Что ответили в Нацэнергохолдинге

В Нацэнергохолдинге отреагировали на слова Куданалиева. В ведомстве заявили, что его слова «не соответствуют действительности» и «продиктованы личной обидой» на увольнение.

«Решением коллегии Минэнерго по итогам 2020 года от 19 апреля 2021 года Совету директоров акционерного общества рекомендовали объявить выговор Куданалиеву за многочисленные упущения и низкие показатели эффективности компании. При этом он утверждает, что необоснованные преследования руководства компании начались с июня этого года», — отметили в холдинге.

Например, Нацэнергохолдинг утверждает, что при Куданалиеве за первое полугодие 2021 года произошло почти на 50% больше аварийных отключений, чем в прошлом году. В 2020 году их было 119, а в 2021 году — уже 184 отключения, одно из которых — авария.