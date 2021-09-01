Гражданский союз «За реформы и результат» заявил, что надо усилить работу психологов с милиционерами в связи с убийством Чынгыза Абдыраева патрульным.

Организация предложила регулярно проверять психологическое состояние личного состава милиции, а также развивать психологическую службу.

День независимости в Бишкеке 31 августа 2021 год. Фото / Ислам Розиев / Клооп. Милиция

«Такая работа ранее прежде проводилась усилиями союза, с привлечением профессиональных психологов: было проведено несколько разовых тренингов по профилактике эмоционального выгорания с отдельными группами сотрудников», – отметили правозащитники.

Гражданский союз предлагает продолжить такую работу с участием независимых специалистов.

«Многие сотрудники боятся обращаться к психологам ведомства, так как есть риск, что их могут признать профессионально непригодными. МВД могло бы рассмотреть вариант предоставления психологической помощи сотрудникам через аутсорсинг с привлечением независимых специалистов», – привел союз слова психологини Натали Шумской.

Кроме того, в Гражданском союзе подчеркнули, что необходимо постоянное обучение сотрудников навыкам общения с людьми в различных ситуациях, разрешению конфликтов и спорных ситуаций, не прибегая к насилию.

Убийство Абдыраева

В Бишкеке 27 августа примерно в 21:30 на пересечении улиц Жибек Жолу – Гоголя инспектор патрульной службы милиции выстрелил в Абдыраева из табельного оружия. В результате полученного ранения Абдыраев скончался.

ГУВД Бишкека сообщило, что водитель RAV-4 нарушил ПДД и его остановили сотрудники патрульной. После между ними якобы произошла словесная перепалка, в ходе которой инспектор достал оружие и выстрелил в водителя в область груди.

Позже ГУВД выпустило релиз со словами стрелявшего инспектора о том, что выстрел был случайным, а мужчина спровоцировал его. В нем также говорилось, что прибывшая бригада скорой помощи «провела реанимацию пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание».

Однако очевидцы утверждали, что водитель скончался еще до приезда скорой.

По данным ГКНБ, зарегистрировано три досудебных производства по фактам укрывательства, злоупотребления должностным положением и убийства. Все дела переданы в следственное управление ГКНБ для расследования.

Инспектор, выстреливший в Абдыраева, заключен под стражу на два месяца в СИЗО ГКНБ. Трое других патрульных, которые были на месте происшествия, водворены в СИЗО ГКНБ до 19 сентября.