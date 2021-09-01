Госагентство антимонопольного регулирования сообщило, что 25 августа завершило временное государственное регулирование цен на растительное подсолнечное масло и на сахар-песок.

Кроме того, 31 августа истёк срок постановления кабмина об установлении нулевой ставки НДС на импорт и реализацию растительного масла и сахара.

В госагентстве отметили, что по итогам временного госрегулирования цен осуществили 372 выезда и провели разъяснительные мероприятия в 1 967 объектах.

Госрегулирование на подсолнечное масло и на сахар-песок власти ввели 10 мая сроком на 90 дней, для обеспечения их доступности.

Кроме этого, в стране всё ещё действует запрет на экспорт сахара и растительного масла. По данным минсельхоза, 56% сахара в Кыргызстане производится отечественными компаниями, оставшиеся 44% импортируются из соседних стран. В связи с этим, рост цен в России, Казахстане и Таджикистане влияет на подорожание сахара в Кыргызстане.

Также в стране запрещён экспорт отдельных видов сельхозпродукции, таких как пшеница, пшеничная мука, рис, и куриное яйцо. Все эти решения кабмин принял на фоне резкого подорожания продуктов питания в Кыргызстане.

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