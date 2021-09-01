Экс-президент Сооронбай Жээнбеков упомянул, что власти Кыргызстана не смогли «всегда быть на высоте». Он сказал это, когда поздравлял кыргызстанцев с Днем независимости.

«В качестве единого народа, единой нации мы смогли выполнить работу, которой можем гордится. На ряду с этим были и недостатки, сожаления. Власти не смогли быть всегда на той высоте, которой требовал народ. Успехи и достижения — относятся к народу, недостатки — относятся к властям», — сказал Жээнбеков.

Жээнбеков сказал, что «политики ответственны не только перед нынешним поколением, но будут отвечать и перед историей».

«Отдавая дань светлой памяти наших отцов, мы должны поставить ценности, унаследованные ими, такие как государственность, независимость, единство нашего народа, целостность нашей земли, выше политических и человеческих интересов! Нет большего богатства, чем страна!» —заключил он.

Отставка Жээнбекова

Сооронбай Жээнбеков подал в отставку в октябре 2020 года. Этому предшествовали выборы в парламент, хоторые были характерны подвозами избирателей, массовой регистрацией и подкупом. Победили провластные партии, в том числе партия, связанная с кланом Жээнбековых.

Результаты выборов 4 октября 2020 года стали причиной акции протеста, которая вылилась в захват Белого дома и освобождения из колоний ряда оппозиционных политиков, в том числе действующего президента страны Садыра Жапарова.

Жапаров в течение 10 дней, выйдя из заключения, добился поста премьера, а после — отставки Жээнбекова, заняв пост исполняющего обязанности президента. Другие политиков, также освобожденных из колоний, в том же октябре вернули обратно.

Жээнбеков поддержал Жапарова и идеи, которые тот продвигал — например, смену формы правления на президентскую, хотя сам ранее обещал развивать парламентаризм.

Соооронбай Жээнбеков был избран президентом в 2017 году. По старой Конституции президент должен был быть избран на шесть лет.

В Кыргызстане только Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков получили статус экс-президентов. Бывший президент Алмазбек Атамбаев был лишен статуса бывшего президента после того, как против него было возбуждено уголовное дело. Лишены этого статуса и два беглых президента — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев.