«Кумтор Голд Компани», которая сейчас находится во внешнем управлении властей Кыргызстана в лице Тенгиза Болтурука, ответила на заявление канадской компании Centerra Gold Inc. Ранее Centerra заявила, что с тех пор как кыргызские власти контролируют рудник — более 3 месяцев, — там затопило центральный карьер. Это может привести к «катастрофическим последствиям» для работников и экологии.

В «Кумторе» назвали слова канадской компании «недостоверными» и обвинили её в «откровенной лжи».

В компании заявили, что «вода там была всегда» и она используется для нужд золотоизвлекательной фабрики.

«Мы считаем, что вся информация, изложенная в данном пресс-релизе [канадской компании], не соответствует действительности и содержит элементы деструктивной паники и нагнетания ситуации вокруг рудника “Кумтор”. Полагаем, что Centerra в своём бессилии перед законом использует все методы для подрыва репутации топ-команды временного внешнего управления КГК», — сообщили в «Кумторе».

Центральный карьер Кумтора 29 августа 2010 года. Фото / «Кумтор Голд Компани» Центральный карьер Кумтора 22 августа 2011 года. Фото / «Кумтор Голд Компани»

Карьер затоплен

Канадская компания считает, что несмотря на заявления кыргызских властей о том, что «рудник стабилен и работает в полную силу», по бортам центрального карьера стекает аномально большое количество воды.

«Centerra полагает, что на дне центрального карьера Кумтора могло скопиться как минимум 40 метров воды. Это гораздо больше объемов воды, когда-либо наблюдавшихся на дне карьера за более чем 25 лет работы рудника под контролем Centerra. Это обстоятельство грозит руднику и его работникам потенциально катастрофическими последствиями, не говоря уже о реальном вреде для окружающей среды», — говорится в заявлении канадской компании.

Центральный карьер Кумтора. Фото / Centerra Gold Inc.

По словам главного операционного директора Centerra Дэна Дежардена, вода в карьере снижает стабильность и увеличивает риск обрушения его бортов.

«Для Кумтора откачка воды из карьера и ее надлежащая очистка от загрязняющих веществ всегда были критически важны для безопасной эксплуатации рудника, учитывая его близость к ледникам. Когда мы управляли рудником, практически вся тающая ледниковая вода удалялась до того, как достигала карьера. Под руководством назначенного правительством менеджмента эта ледниковая вода бесконтрольно течет в карьер. Это создает серьезную угрозу безопасности для работников рудника», — сказал он.

В Centerra опасаются, что внешнее управление на «Кумторе» не предоставляет ресурсы, необходимые для безопасной эксплуатации рудника.

Дежарден призвал временных управляющих рудником «без промедления привлечь независимых экспертов в горнодобывающей отрасли, чтобы они оценили состояние рудника».

Также он призвал властей разрешить независимым кыргызским и международным журналистам посетить рудник, «чтобы понять, что там на самом деле происходит».

«Это создает угрозу для всех работников Кумтора и устойчивости всего предприятия. Мы обеспокоены тем, что большая часть опыта, накопленного за десятилетия компаниями Centerra и КГК, была полностью утрачена или использовалась неверно после захвата рудника правительством […] Печально, что три месяца неумелого управления ставят всю эту работу под угрозу», — говорится в сообщении Centerra.

Ситуация с Кумтором

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

В 2021 году Октябрьский райсуд 7 мая постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли поправки, которые позволяют ввести внешнее управление в некоторых компаниях.

Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

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Что предприняла Centerra?

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана на внешнее управление в своей «дочке» и преследовать ее по всем штрафам и налоговым претензиям. В Centerra Gold Inc. считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться от кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».

Позже Centerra опубликовала отчет за второй квартал этого года. В нем компания оценила ущерб от перехода месторождения Кумтор под управление Кыргызстана в $926,4 млн.

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Позже в ответ на введение внешнего руководство в «Кумторе» канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства и «фактически захватило контроль над рудником».

Кроме этого Centerra Gold подала иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор».

Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.

Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».

1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства.

А 19 августа суд отложил на неопределенный срок заседание, где должны были рассмотреть иск о банкротстве «Кумтора». Уведомление об отложении заседания было подано юристами, представляющими интересы кыргызской стороны.