Сразу несколько местных СМИ сообщили, что в Кыргызстан до конца сентября вернётся экс-премьер-министр Омурбек Бабанов. Об этом со ссылкой издания пишут со ссылкой на окружение политика.

«По их [окружения] информации, Бабанов до сих пор находится в Москве на лечении и планирует до конца сентября вернуться в Кыргызстан. Но точной даты пока нет, потому что он еще не купил билеты на самолет», — пишет kaktus.media.

Однако, представитель команды Бабанова сообщила «Клоопу», что «информация о приезде не подтверждена и дата тоже».

Экс-премьер министр несколько раз был вынужден выехать из страны. В первый раз, он заявлял о гонениях и даже ушёл из политики. Во второй раз он уехал за границу на лечение.

Ушел из политики. Или нет

Омурбек Бабанов был одним из главных претендентов на пост президента Кыргызстана в 2017 году — тогда он противостоял провластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову. Второго активно поддерживал тогдашний глава государства Алмазбек Атамбаев.

Жээнбеков обещал посадить экс-премьера на одном из теледебатов. Давить на Бабанова начали еще во время предвыборной гонки.

После того, как Жээнбеков одержал победу и стал президентом страны, Бабанов уехал из Кыргызстана и вскоре объявил о своем уходе из политики.

Омурбек Бабанов в аэропорту. Архивное фото.

В одном из своих интервью он рассказал, что встречался с Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым, и те потребовали от него сдачи депутатского мандата и отъезда из страны в обмен на прекращение уголовного преследования его сторонников и самого политика.

Во время предвыборной гонки на Бабанова было заведено два уголовных дела, которые, по словам политика, должны были прекратить, если он уедет из Кыргызстана. Он с 2017 года жил в Москве и вернулся в страну только через два года, обещая не возвращаться в политику.

Омурбек Бабанов приветствует своих сторонников. Фото: Евгения Михайлиди / kloop.kg

При президенте Жээнбекове было известно о восьми делах в отношении политика — по четыре в Финполе и ГКНБ.

Бабанов попытался вернуться в политику в октябре 2020 года, чтобы стать премьером, но ретировался после столкновения со сторонниками Садыра Жапарова 9 октября. После Бабанов поддержал кандидатуру Жапарова на пост премьера, а член связанной с ним партии «Республика» Руслан Казакбаев вошел в новый кабмин как глава МИД.

24 марта 2021 года ГКНБ сообщил, что ранее возбужденные в отношении Бабанова уголовные дела прекращены, а сам политик согласился добровольно перечислить в бюджет государства 100 млн сомов в качестве поддержки.

В ГКНБ отмечали, что не нашли в этих делах фактов причинения вреда интересам государства, юрлиц и граждан со стороны политика и его родственников. Однако, 31 мая Госкомитет задержал Бабанова, но по другому делу — его обвинили в коррупции при реализации проекта «Кумтор».

Сам политик назвал своё задержание «полным беспределом» и сказал, что не считает себя виновным.

Однако, 27 июля Первомайский райсуд Бишкека изменил меру пресечения Бабанову и разрешил ему вылететь за границу. По данным ГКНБ, такое решение приняли в связи с ухудшением здоровья политика.

«ГКНБ продолжит на постоянной основе информировать общественность о ходе и результатах следствия по данному уголовному делу, в том числе и в отношении Омурбека Бабанова, действиям которого будет дана окончательная юридическая оценка», — добавили тогда в Госкомитете.

5 августа экс-премьер-министр вылетел в Москву.