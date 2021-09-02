Депутат Дастан Бекешев на своей странице в фейсбук сообщил, что он потребовал у Первомайского районного суда Бишкека копию постановления главы следственной службы МВД Жумабаева о разрешении на прослушку.

У суда депутат также потребовал предоставить копии других материалов дела, которые приобщили при вынесении разрешения на прослушку.

«Вместе с этим запросил у Генпрокуратуры, предоставить мне материалы уголовного дела и полную информацию о возбужденном уголовном деле, а также информацию о периоде проведения прослушивания моих телефонных переговоров для обжалования незаконных действий правоохранительных органов и суда», — заявил Бекешев.

Запросы депутата. Фото: Фейсбук Дастан Бекешев. Запросы депутата. Фото: Фейсбук Дастан Бекешев. Запросы депутата. Фото: Фейсбук Дастан Бекешев.

Прослушка

О том, что МВД занималось прослушкой более 100 человек, в числе которых активисты и политики, стало известно 31 августа от лидерки партии «Реформа» Клары Сооронкуловой.

Она рассказала, что следственный судья Первомайского райсуда столицы Чынгыз Бердимуратов 6 января 2021 году вынес постановление «санкционирующее прослушивание телефонных разговоров около 100 человек».

«Основанием для судебного акта стало постановление начальника следственной службы МВД А. Жумабаева, в котором он просил суд разрешить прослушивание и утверждал, что в отношении упоминаемых лиц осуществляется досудебное производство по событиям 5 октября 2020 года, в частности штурм и захват “Белого дома”», — рассказала она.

Действия правоохранителей вызвали общественный резонанс. Позже в самом суде ответили, что решение следственного судьи Чынгыза Бердимуратова о прослушивании телефонных разговоров было законным.

«При рассмотрении данного ходатайства присутствовали руководитель межведомственной следственной группы и прокурор из Генпрокуратуры, при этом каких-либо процессуальных нарушений со стороны суда не было […] Следственный судья в рамках своих полномочий разрешил ходатайство», — говорится в сообщении Первомайского райсуда.

Кого прослушивали?

В числе «прослушиваемых»: парламентарии Дастан Бекешев и Каныбек Иманалиев, лидер партии «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков, оппозиционер Равшан Джеенбеков, бывшие кандидаты в президенты Курсан Асанов и Абдиль Сегизбаев и другие.

Из активистов прослушивали Тилекмата Куренова, Улана Усойуна, Урмата Джаныбаева, Нурсултана Акылбекова и других. Также прослушивали правозащитников Ондуруша Токтонасырова и Риту Карасартову и других.

Несколько человек из тех, кого прослушивали обратились к президенту Садыру Жапарову с требованием привлечь к ответственности людей, которые отвечали за прослушку.

Как отреагировали в МВД

Позже в МВД отреагировали на заявления политиков и активистов о прослушке. В министерстве признали, что действительно вели прослушку активистов и политических деятелей.

При этом МВД отметили, что прослушивали активистов и политиков лишь с 6 января по 10 февраля 2021 года. Это происходило в рамках досудебного производства по массовым беспорядкам произошедшим в октябре 2020 года.

Затем после 10 февраля «специальные следственные действия следствием и судом не продлевались».

«Следственная служба осуществляла действия в рамках своих полномочий и в соответствии с законом», — отметили в МВД.