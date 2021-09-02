1 сентября в кинотеатре «Космопарка» в Бишкеке состоялась национальная премьера кинофильма режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапара уулу «Акыркы көч» (The Road to Eden). Мировая премьера фильма состоялась в 2020 году на международном фестивале в столице Эстонии, Таллине.

Премьера в Бишкеке прошла при участии министерства культуры.

Режиссер Бакыт Мукул. Фото: Акыркы коч

Это картина совместного производства киностудии «Кыргызфильм» и Общественного фонда «Билимкана».

Сюжет картины в том, что главный герой по имени Кубат Алиев — выдающийся писатель на пенсии, однажды узнает, что его друг — писатель Сапар тяжело болен. Кубат решает продать свою квартиру, чтобы оплатить его лечение, но вскоре его младшего брата избивают за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь родному брату или другу.

Кадр из фильма

«“Акыркы көч” заставил меня о многом задуматься. В сценарии фильма заложена идея призыва человека восстановить ценность человечности, те великие качества, которые сегодня исчезают», — поделился своим впечатлением после просмотра фильма министр Кайрат Иманалиев.

Режиссер фильма Бакыт Мукул считает, что кыргызский народ должен попытаться понять идею, глубокую философию произведения, и что произведение искусства может формировать вкус зрителей.

«Человек должен двигаться вперед, расти. Если мы будем снимать фильмы про то, какие мы веселые и юморные, останемся позади. Мы хотим, чтобы наш народ тоже смотрел философские фильмы, равнялся на них, понимали про, что говорилось на втором плане, какая мысль была главной. Мировое сообщество продвинулось гораздо дальше, вперед нас. Это объясняет высокую оценку наших фильмов на мировых кинофестивалях», — сказал режиссер.

На премьере. Фото: Акыркы коч

Главную роль в фильме сыграл народный артист Марат Алышбаев. Также в ленте можно увидеть Шайыргуль Касымалиеву, актера Бусурмана Одуракаева, Анару Ажыканову, Тынару Абдразаеву, Табылды Актанова.

Фильм принял участие в главном конкурсе Международного кинофестиваля класса А «Темные ночи» в Таллинне. В январе 2021 года кыргызскую кинокартину «Акыркы коч» признали лучшей на 19-м кинофестивале «Dhaka International Film Festival» в Бангладеш.

На кинофестивале в Куала-Лумпуре получил специальный приз жюри. Кроме того, «Акыркы көч» участвовал в кинофестивале FAJR в Иране, фестивале азиатского киноискусства, конкурсе KLIFFS в Малайзии, кинофестивале «Зеркало Тарковского» и примет участие на предстоящих фестивале в Бухаресте.