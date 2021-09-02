Посольство Франции в Кыргызстане сообщило, что в честь 50-летия кинокарьеры кыргызской актрисы Айтурган Темировой ей присвоено звание офицера Ордена Искусств и литературы.

Орден Искусств и литературы — награда минкульта Франции, учрежденная в 1957 году для лиц, «отличившихся своими достижениями в художественной или литературной области или вкладом, который они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире». В ордене три степени — командор (высшая награда ордена, носится на шее), офицер (знак с лентой и розеткой, носится на левой стороне груди) и кавалер (также нагрудный знак с лентой).

Интервью Айтурган Темировой

Айтурган Темирова — звезда золотой эпохи кыргызского кино, бывшая супруга режиссера Болота Шамшиева, блиставшая в таких лентах, как «Белый пароход», «Волчья яма» и «Алые маки Иссык-Куля».

Именно в «Алых маках Иссык-Куля» она дебютировала — тогда ей было всего 14 лет. Они играла вместе с легендой кыргызского кино, художником Суймонкулом Чокморовым.

Кадр из «Алых маков Иссык-Куля», Темирова и Чокморов.

За свою карьеру она снялась в порядка 20 фильмах, в том числе в как в минимум трех экранизациях произведений классика литературы Чингиза Айтматова. Уже после развода с режиссером Шамшиевым, в 90-х годах, переехала в Чехию. Сейчас актрисе 63 года. Она периодически приезжает в Кыргызстан

Темирова в кино: