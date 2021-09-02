Сборная Кыргызстана по футболу 2 сентября обыграла со счётом 1:0 сборную Палестины в турнире «Кубок трёх наций».

Единственный гол в начале матча забил дебютант Азим Азаров.

Встреча прошла в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.

Футболисты сборной Кыргызстана празднуют забитый гол. Фото: Кайрат Замирбеков / kloop.kg

Футболисты сборной Кыргызстана после матча с болельщиками. Фото: Кайрат Замирбеков / kloop.kg

Как проходил матч?

Первые двадцать минут обе команды провели на равных, обменявшись несколькими опасными атаками, но ударов в створ игроки ни одной из команд за это время не нанесли.

‌На 23 минуте Кыргызстан был близок к голу, но удар Гульжигита Алыкулова попал в штангу. Позже кыргызские игроки всё же забили — полузащитник Азим Азаров после подачи с правого фланга головой переправил мяч в ворота.

‌После гола инициатива перешла к кыргызской сборной.

В начале второго тайма Кыргызстан едва не забил второй гол — игроки сборной создали три голевых момента к ряду.

‌Затем команды обменялись опасными атаками. ‌К концу матча палестинцы создали несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли.

Следующий матч сборная Кыргызстана сыграет со сборной Бангладеша 7 сентября в 20:30.

«Кубок трёх наций» проходит в рамках подготовки к отборочным играм Кубка Азии — 2023. Участниками турнира являются национальные сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш.