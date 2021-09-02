Сборная Кыргызстана по футболу 2 сентября обыграла со счётом 1:0 сборную Палестины в турнире «Кубок трёх наций».
Единственный гол в начале матча забил дебютант Азим Азаров.
Встреча прошла в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.
Как проходил матч?
Первые двадцать минут обе команды провели на равных, обменявшись несколькими опасными атаками, но ударов в створ игроки ни одной из команд за это время не нанесли.
На 23 минуте Кыргызстан был близок к голу, но удар Гульжигита Алыкулова попал в штангу. Позже кыргызские игроки всё же забили — полузащитник Азим Азаров после подачи с правого фланга головой переправил мяч в ворота.
После гола инициатива перешла к кыргызской сборной.
В начале второго тайма Кыргызстан едва не забил второй гол — игроки сборной создали три голевых момента к ряду.
Затем команды обменялись опасными атаками. К концу матча палестинцы создали несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли.
Следующий матч сборная Кыргызстана сыграет со сборной Бангладеша 7 сентября в 20:30.
«Кубок трёх наций» проходит в рамках подготовки к отборочным играм Кубка Азии — 2023. Участниками турнира являются национальные сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш.