Ала-Букинский райсуд Джалал-Абадской области приговорил к 5 годам колонии местного жителя за доведение жены до самоубийства, но затем заменил наказание на 3 года пробационного надзора*. Об этом говорится в приговоре суда.

*Пробационный надзор — деятельность органа пробации по контролю за исполнением возложенных судом на клиентов пробации обязанностей и их поведением, применению комплекса мер социально-правового характера, вырабатываемых и реализуемых индивидуально в отношении лица, находящегося под пробационным надзором, с целью его исправления и ресоциализации, коррекции поведения, а также предупреждения совершения им новых правонарушений.

Также суд признал мужчину виновным по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках и назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ.

Систематически избивал и унижал

По данным следствия, 22 сентября прошлого года примерно в 9 часов вечера обвиняемый стал избивать свою супругу из-за того, что та «не слушает его и всегда перечит ему» и не может родить ему сына. Утром следующего дня женщину нашли повешенной на арматуре виноградника

По словам сестры погибшей, 22 сентября примерно в 22:21 женщина позвонила ей и рассказала, что муж её сильно избил, у неё проблемы со зрением, она просила близких приехать. Но старшая сестра посоветовала ей позвать свекровь из-за того, что сама болела тогда и подумала, что это одна из очередных ссор.

«На следующее утро мне сообщили, что она повесилась», — сказала она на суде.

Сам обвиняемый признал вину частично. По его словам, 22 сентября между ним и его супругой произошла ссора, в ходе которой он её один раз ударил по лицу.

*Ранее родные женщины передали «Клоопу» посмертные фотографии погибшей — на них видно кровоподтеки на теле и следы от вырванных волос.

После этого он пошёл спать. Утром он нашёл супругу повешенной и позвал соседей, чтобы снять тело.

По его словам, они со своей супругой прожили вместе 15 лет, вырастили четырёх дочерей и серьёзных ссор у них не было.

Однако, в приговоре суда приводятся показания старшей сестры погибшей. По её словам, мужчина систематически избивал жену и унижал за то, что она не родила ему мальчика.

Она сообщила, что сестра терпела насилие со стороны супруга ради несовершеннолетних дочерей. Старшей из девочек 15 лет, младшей один год.

«Когда Айнура рожала третью дочь, то между супругами произошла ссора на фоне того, что муж хотел сына, а покойная рожала девочек. Он даже не пришел на выписку супруги из роддома», — сказала она.

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Домашнее насилие в Кыргызстане

В последние несколько лет в Кыргызстане фиксируется около 7000 случаев семейного насилия ежегодно, а наказать агрессора очень сложно, пострадавшие женщины могут быть убиты в любой момент. При этом, не всегда насильственная смерть фиксируется по статье «Убийство». В Уголовном кодексе есть такие статьи как «Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью», если это привело к смерти, и «Доведение до самоубийства».

При этом в среднем за 10 лет 96% виновных в насилии — мужчины, и в основном это мужья, избивающие своих жен. В 4 случаях из 5 насилие совершается агрессорами в состоянии алкогольного опьянения, и большинство из них — безработные.

Большинство женщин в стране — 83% — хотя бы один раз испытали в семье психологическое, физическое или сексуальное насилие. Об этом говорится в исследовании Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон:

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