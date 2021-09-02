За минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество смертей зараженных коронавирусом за период пандемии по информации Минздрава достигло 2 536 случаев. Однако, ранее министерство сокращало список, убирая из статистики смерти пациентов, у которых кроме коронавируса были другие серьезные болезни — например, проблемы с сердцем.

За сутки коронавирус зафиксировали у еще 142 человек. Больше трети из них в Бишкеке — 59 человек. Еще 28 в Чуйской области. 33 — в Иссык-Кульской области.

10 зараженных в Баткенской области, в Ошской области четыре, в Оше новых зараженных не зафиксировали. В Джалал-Абадской вирус подтвердили у двух пациентов. По три новых зараженных в Таласской и Нарынской областях.

Общее число зараженных за пандемию достигло 176 018 случаев. 170 169 из них выздоровели.

За сутки были выписаны из больниц по выздоровлению 102 человека, тем не менее в больницах остаются 954 человека.