Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров 1 сентября провел встречу с послом Беларуси в Кыргызстане Андреем Страчко. Об этом сообщила пресс-служба минэкономики.

На встрече они обозначили низкий уровень товарооборота между странами и отметили, что приложат совместные усилия направленные на развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также стимулирование создания совместных предприятий по стратегически важным направлениям.

По данным минэкономики, внешнеторговый оборот между Кыргызстаном и Беларусью за 2020 год составил $47,8 млн, и по сравнению с прошлым годом сократился на 19,8%.

Кыргызские вложения в экономику Беларуси

Однако, в Беларуси уже есть кыргызский экс-чиновник, который управляет местным предприятием — это бывший премьер-министр страны Данияр Усенов. Правда, живет он под именем Даниила Урицкого, но Александр Лукашенко нарушил его конспирацию, публично назвав его Данияром и поговорив с ним о кыргызах.

Александр Лукашенко и Даниил Урицкий

Усенов занимал пост премьера с 2009 года при президенте Курманбеке Бакиеве. После апрельской революции 2010 года Усенов бежал в Беларусь, а позже в Кыргызстане его приговорили к пожизненному лишению свободы за массовый расстрел демонстрантов, тогда погибло более 80 человек.

Усенова также обвиняют в превышении должностных полномочий в бытность мэром Бишкека — за это его осудили на 15 лет колонии и приговорили к конфискации имущества.

Генпрокуратура Кыргызстана сообщила, что белорусская сторона отказались выдавать его. Власти Беларуси объяснили свой отказ тем, что требование о выдаче Усенова-Урицкого, скорее всего, связано с «политическим преследованием». Генпрокуратура Кыргызстана заявила, что несмотря на отказ, продолжит работу по экстрадиции Усенова.

Беларусские СМИ обратили внимание на Урицкого еще в 2016 году, когда он возглавил предприятие БНБК*. Сам Урицкий-Усенов сказал изданию naviny.by, что настоящий Данияр Усенов якобы умер в Малайзии в 2013 году.

*БНБК — государственное белорусское предприятие, открытое в 2016 году. Оно намеревалось вложить в агропромышленность Беларуси инвестиции в $1 млрд из собственных средств и иностранных кредитов. Белорусские издания считают, что среди акционеров корпорации есть члены клана Бакиевых. Асылбек Салиев — племянник Бакиева, сын его брата Жаныша Бакиева — имеет 22,5 процентную долю в БНБК через шотландские оффшоры.

Кроме Урицкого в Беларуси уже 11 лет живёт и второй беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев. Он также сбежал туда после апрельской революции 2010 года. В Беларусь переехали и другие родственники — племянник бывшего президента Асылбек Салиев и внук — сын Марата Бакиева — Руслан Бакиев.

Курманбек Бакиев в 2019 году

Известно, что сначала Бакиев сначала жил в президентской резиденции в «Плавно», после переехал в элитный район Минска «Дрозды», а в 2017 году стало известно, что беглый президент достроил дом в элитном микрорайоне Минска «Лебяжий».

В июне 2020 года стало известно, что Лукашенко выделил Бакиеву участки общей площадью в 70 соток «в пожизненное наследуемое владение» – один участок в 45 соток недалеко от резиденции президента «Заславль-2» и смежный участок в 25 соток.

По информации белорусской службы «Радио Свобода», Марат Бакиев имел отношение к поставкам белорусского сахара в Кыргызстан. Также у сына беглого президента был офис в здании концерна «Белгоспищепром».

Легитимность власти Беларуси

С августа до зимы 2020 года в Беларуси проходили протесты против Александра Лукашенко из-за результатов прошедших президентских выборов. По данным ЦИК страны, Лукашенко победил на выборах, набрав более 80% голосов.

Однако, эти данные подвергли сомнению оппозиционные политики и активисты — они заявили о фальсификации выборов. Они утверждают, что выборы выиграла кандидатка от оппозиции Светлана Тихановская — она была вынуждена бежать из страны, но регулярно проводит встречи с мировыми лидерами.

Протесты в Беларуси в 2020 году. Фото: Andrew Keymaster / unsplash Протесты в Беларуси в 2020 году. Фото: Andrew Keymaster / unsplash Разгон силовиками демонстрантов 2020 год. Фото: Википедия

Протесты в Беларуси против итогов выборов жёстко разгоняли сотрудники ОМОНа. Всего за время протестов задержали тысячи митингующих. Сами задержанные заявляли о пытках со стороны силовиков. ООН сообщила, что только за первые три недели протестов в Беларуси задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с задержанными.

Также ряд участников протестов получили реальные сроки за участие в мирных акциях. По данным правозащитной организации «Весна» на 9 августа 2021 года, в Беларуси 610 человек признаны политическими заключенными.

Действия белорусских силовиков осудили Евросоюз, Канада, США и другие страны. Кроме этого Евросоюз (ЕС), США и страны Прибалтики отказались признавать легитимность Лукашенко.

Кроме того, ЕС и ряд стран включая Великобританию, США и Канаду ввели пакеты санкций в отношении Беларуси, самого Лукашенко и его окружения. Также большинство европейских стран запретили полеты белорусской госавиакомпании Belavia и ограничили полеты своих авиакомпаний над территорией Беларуси.