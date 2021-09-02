Манасчы Доолот Сыдыков. Фото: пресс-служба посольства КР в РФ.

Манасчы Доолот Сыдыков решил пойти на мировой рекорд по чтению кыргызского эпоса «Манас» и войти в Книгу рекордов Гиннеса.

Было решено, что в здании посольства Кыргызстана в России он при поддержке дипмиссии и кыргызской диаспоры будет сказывать эпос пять дней. Начал Доолот Сыдыков читать эпос в День независимости, 31 августа.

Без перерыва он выступал 24 часа, и только ненадолго прервался, чтобы продолжить позже.

Второй рекорд

Но Сыдыков уже побил собственный рекорд. В начале ноября 2020 года на площади Ала-Тоо манасчы читал эпос 14 часов 27 минут, установив рекорд по чтению эпоса: до него манасчы выступали максимум 10 часов.

После этого с ним встретился Садыр Жапаров, который после октябрьских событий и смены власти занимал должности премьер-министра и и.о.президента. Жапаров поблагодарил Сыдыкова за то, что он решил выступить перед народом «в трудное время».

«Сейчас у каждого своя позиция и видение пути развития страны, свое мировоззрение, но когда речь идет о Манасе, мы все едины. Вы не только установили новый рекорд, но и призвали народ к единству», — сказал Садыр Жапаров и наградил сказителя памятными подарками.

Для того, чтобы рекорд внесли в Книгу рекордов Гиннеса, было решено снять фильм о пути манасчы. После этого глава СЭЗ «Бишкек» Кудрет Тайчабаров решил назначить Сыдыкова директором культурно-этнографического комплекса «Манас айылы». По его словам, манасчы долго думал над предложением и принял его.

Эпос «Манас»

Эпос «Манас» — крупнейший эпос в мире. Он рассказывает о подвигах и жизни героя Манаса и его потомков.

«Манас» включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире — он состоит из более 500 тысяч строк.

Сказителей эпоса называют манасчы. Погружаясь в транс, они могут часами непрерывно читать по памяти строки из эпоса.