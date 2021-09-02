Пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека сообщила о задержании 30-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Задержанный по подозрению в изнасиловании в жилмассиве Алтын-Ордо. Фото: Кабар

По данным следствия, инцидент произошел в жилмассиве Алтын-Ордо 27 августа. Подозреваемый изнасиловал девушку 2003 года рождения в своей машине, затем отвез ее до дома и скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Насильственные действия сексуального характера». Во время розыска милиция задержала подозреваемого и водворила в ИВС ГУВД Бишкека.

Октябрьский суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 столицы. Расследование по делу продолжается.