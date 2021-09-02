мелис аспеков Фото: КлоопМелис Аспеков на митинге против итогов выборов в октябре 2020 года. Фото: Клооп

У подозреваемого в вымогательстве активиста Мелиса Аспекова 9 августа случился инфаркт, из-за чего он был госпитализирован из СИЗО. В конце августа ему провели операцию на сердце. Об этом руководство клиники «Бикард» сообщило 1 сентября изданию «Азаттык».

По словам директора клиники Турдали Заирова, спустя четыре дня после операции Аспеков уже самостоятельно передвигается. Его состояние должно улучшиться в течение 10 дней — соответственно, после этого мужчину должны вернуть в СИЗО.

*«Бикард» — клиника, в котороый оказываются чиновники, подозреваемые в коррупции, после того, как их помещают в СИЗО. У всех обнаруживаются проблемы со здоровьем и их приходится госпитализировать. Так, например, свой период заключения в клинике провел экс-зампред таможни Райымбек Матраимов, включенный в «Список Магнитского», экс-премьер Мухаммедкалый Абылгазиев и экс-глава «Кыргыз Темир Жолу» Василий Дашков. Последний попал на видео блогера, сидя у клиники и разговаривая с женщиной, после чего чиновника вернули в СИЗО, а ряд милицейских чиновников лишили должностей.

Мелис Аспеков был госпитализирован из СИЗО не в частную клинику, 11 августа сообщалось, что он направлен в Наццентр кардиологии. Тогда его брат Азамат Аспеков сообщал, что мужчине не оказали помощь своевременно и за три дня до госпитализации Мелис говорил, что у него не работают руки и он плохо себя чувствует. Сообщалось, что Аспеков был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Кто такой Аспеков?

Мелис Аспеков — активист, участник протеста против итогов парламентских выборов в октябре 2020 года, в ходе которого на свободу из колонии вышел нынешний президент Садыр Жапаров. Активист открыто поддерживал Жапарова и агитировал за него в своих соцсетях. Вскоре после того, как Жапаров стал премьером, с Аспекова сняли судимость за хулиганство.

Аспеков продолжал поддерживать Жапарова, был членом партии «Мекенчил», связанной с нынешним президентом и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. А в конце октября даже обещал устроить голодовку, будучи недовольным кадровыми решениями Садыра Жапарова. Уже в ноябре он объявил, что возглавляет предвыборный штаб Жапарова в Чуйской области. В декабре того же года уполномоченный представитель на тот момент кандидата в президенты Садыра Жапарова Александр Мощин обратился с жалобой в ЦИК и МВД на действия активистов Торохана Жунусбекова и Мелиса Аспекова. По его словам, они использовали предвыборную кампанию Жапарова «в своих корыстных целях» и не имели никакого отношения к штабу политика.

В январе 2021 года Аспекова задержали — вместе с ним был задержан бизнесмен Улан Джураев. Их подозревали в вымогательстве $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу» — до задержания Джураев сообщал, что ему подарили элитный вагон.

По версии следствия, он вместе с активистом Уланом Джураевым угрожал проверками со стороны финполиции и митингами против руководства предприятия. После этого, Садыр Жапаров будучи кандидатом на пост президента прокомментировал задержание Аспекова, сказав, что «все должны отвечать за свои поступки».

Уже в мае этого года, Аспеков сделал заявление о том, что Садыр Жапаров на свою предвыборную президентскую кампанию взял $10 млн у экс-президента Сооронбая Жээнбекова и у его брата депутата Асылбека Жээнбекова. Письмо Аспекова появилось на его странице в фейсбуке.

В том же месяце Аспеков рассказал о пытках в СИЗО ГКНБ — по его словам, у него требовали показания против политика Сыймыка ЖАпыкеева, одного из лидеров движения и партии «Чон-Казат» и последнего руководителя Финпола, пока ведомство не было ликвидировано.

В ГКНБ отрицали, что Аспекова пытали. Вскоре, уже 24 мая, ГКНБ завел еще одно уголовное дело на Аспекова. По версии следствия, Аспеков обманом получил от женщины $15 тысяч за обещание решить вопрос с освобождением ее осужденного родственника.