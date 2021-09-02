Правозащитники удовлетворены работой следствия и решением суда, а истязатель нет — он намерен обжаловать приговор.

Домашнее насилие в Кыргыстане

В последние несколько лет в Кыргызстане фиксируется около 7000 случаев семейного насилия ежегодно, а наказать агрессора очень сложно, пострадавшие женщины могут быть убиты в любой момент. При этом, не всегда насильственная смерть фиксируется по статье «Убийство». В Уголовном кодексе есть такие статьи как «Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью», если это привело к смерти, и «Доведение до самоубийства».

В Кыргызстане растет количество зарегистрированных фактов семейного насилия, но есть огромное количество случаев, которые не учитываются, потому что не все пострадавшие готовы обратиться в милицию.

Кроме того, добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие.

Количество зарегистрированных фактов семейного насилия ежегодно растет. При этом в среднем за 10 лет 96% виновных в насилии — мужчины, и в основном это мужья, избивающие своих жен.

В 4 случаях из 5 насилие совершается агрессорами в состоянии алкогольного опьянения, и большинство из них — безработные.

Большинство женщин в стране — 83% — хотя бы один раз испытали в семье психологическое, физическое или сексуальное насилие. Об этом говорится в исследовании Ассоциации кризисных центров.

Что делать, если вас избивают в семье?

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон:

Лидеры из религиозных сообществ ― мусульмане, православные христиане, протестанты, католики, бахаи и тенгрианцы ― также ведут борьбу с домашним насилием и его последствиями в своих общинах.