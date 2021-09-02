Спортсменка Айсулуу Тыныбекова 1 сентября опубликовала на своей странице в Инстаграме видео, в котором борются девочка и мальчик. Девочка провела несколько приёмов и одержала победу.

Тыныбекова восхитилась победой юной борчихи и оценила использованные ею приёмы во время боя.

«Увидев это видео в интернете я очень обрадовалась. Неизвестно где и когда оно было снято, но посмотрите какую замечательную технику она использовала несколько раз! Вы заметили, что наша сестренка [девочка на видео] регулярно тренируется?

В борьбе за этот прием присуждается 2 очка. Когда я только начала заниматься спортом часто использовала этот прием. Увидев её, я вспомнила себя, так как применив именно этот прием я выиграла одно международное соревнование!» — написала Тыныбекова.

Спортсменка также отметила, что хочет найти девочку и помочь ей в большом спорте.

«Я готова с тобой встретиться и поговорить, сестренка! Если ты хочешь сделать шаг в большой спорт, то я готова дать направление и помочь. Если у кого-нибудь есть её адрес дайте пожалуйста знать», — обратилась к кыргызстанцам Тыныбекова.

Айсулуу Тыныбекова — чемпионка мира по борьбе вольного стиля. Она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио-2020. До этого она уже дважды участвовала на Олимпийских играх, но не получила медали.

Кыргызстанка стала чемпионкой мира по борьбе в сентябре 2019 года. В 2020 году Тыныбекова выиграла золото на международном турнире в Италии и на индивидуальном Кубке мира в Сербии. Кроме того, она возглавила список UWW лучших борчих в мире.

23 августа на награждении участников Олимпийских игр в госрезиденции она сообщила, что намерена поехать на следующие игры в Париже через три года.

«Бог даст силы, я буду участвовать в следующих играх. Приложу все усилия, чтобы завоевать золото», — сказала она.