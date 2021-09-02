Новость обновлена в 14:30

В Бишкеке утром 2 сентября загорелся троллейбус. Об этом журналистам АКИpress сообщил очевидец.

Отмечается, что возгорание произошло в водительской кабине.

«Пассажиры быстро смогли выйти, водитель вылез через водительское окно. Огонь прекратился через 5 мин. Остановился один неравнодушный водитель с ведром. Через 3-4 мин подъехал патруль, но все на тот момент уже закончилось. Причину возгорания не знаю», — сообщил очевидец.

Позже издание Kaktus.media со ссылкой на пресс-службу мэрии Бишкека сообщило, что возгорание в троллейбусе возникло из-за недостаточного зажима контактной сети.

«Загорелся контактор торможения троллейбуса, это связано с износом некоторых деталей. Возгорание произошло в кабине водителя троллейбуса с бортовым номером 1824. Водитель оперативно вышел из кабины и снял штанги с контактной линии, чтобы возгорание прекратилось. На место происшествия приехала бригада тяговой подстанции, и троллейбус был доставлен в парк для устранения неполадок. Пострадавших среди пассажиров нет», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.