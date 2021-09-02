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Бывший помощник экс-депутатки Чолпон Султанбековой Канатбек Ахмедов стал депутатом парламента. Он получил мандат вместо Урмата Самаева, известного по прозвищу «Чемпион» — тот недавно стал мэром Токмока. Все вышеперечисленные политики — члены партии «Кыргызстан», лидер которой Канатбек Исаев, бывший мэр Токмока.

38-летний Ахмедов будет депутатом еще три месяца — в конце ноября время шестого созыва парламента, наконец, закончится. Пройдут выборы в парламент. Правда, Ахмедов, как и многие его коллеги, может баллотироваться в составе седьмого созыва.

Выборы в парламент

Выборы депутатов в Жогорку Кенеш назначены на 28 ноября. Согласно новой Конституции, Жогорку Кенеш будет состоять из 90 депутатов, вместо 120. Из них только 18 мест достанется женщинам.

Депутаты Жогорку Кенеша избираются сроком на пять лет. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

ЦИК назначила предвыборную агитацию в период с 29 октября до 27 ноября. До этого комиссия будет принимать документы от кандидатов и политических партий. Выдвижение кандидатов в депутаты пройдет до 14 октября, а регистрация списков кандидатов в депутаты пройдет до 29 октября.

Политические партии до 3 сентября должны подать письменное уведомление в ЦИК об участии в парламентских выборах 28 ноября. В письме партии должны указать информацию представителя, обладающего правом подписи на избирательных документах, требуемых от партии.

«Уведомление с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии должно быть подписано руководителем партии и заверено печатью партии», — сообщили в ЦИК.

Последний день подачи документа 3 сентября, до 18:00.

Почему шестой созыв Жогорку Кенеша так долго работал?

Депутаты шестого созыва проработали намного дольше, чем было положено. Седьмой созыв должен был начать заседать еще в 2020 году, однако выборы депутатов Жогорку Кенеша 4 октября 2020 года прошли со множеством грубых нарушений. По всей стране наблюдался массовый подвоз избирателей, подкуп голосов, применение админресурса, массовая регистрация по форме №2.

Кыргызстанцы вышли на митинги, так как были недовольны результатами выборов. Тогда произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом.

Позже ЦИК аннулировала итоги выборов. К власти пришел Садыр Жапаров, освобожденный из колонии во время беспорядков.

Так, депутаты шестого созыва остались в Жогорку Кенеше почти на неопределенный срок.

За это время они успели принять ряд резонансных законов, в том числе закон о фейках, введение ЧС в экономику и так называемую «кустуризацию». По этому закону, коррупционеры могут заплатить сумму ущерба и оставаться на свободе.

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