Что случилось?

Спикер Бишкекского горкенеша Куванычбек Конгантиев на заседании 2 сентября заявил, что утверждение тарифов на проезд в общественном транспорте не входит в компетенцию депутатов БГК.

«Почему-то сложилось мнение, что БГК должен рассмотреть вопрос. Но в компетенцию горкенеша, в соответствии с законодательством, утверждение тарифа не входит. У нас нет таких полномочий», — сказал он.

Он поручил юротделам мэрии и горкенеша, а также профильной комиссии еще раз изучить этот вопрос в соответствии с законом и дать заключение.

Что говорит мэрия?

Информагентство AKIpress со ссылкой на юриста мэрии пишет, что вопросом изменения тарифов занимается именно БГК.

«Эти постановления [БГК от 2011] действующие и являются частью законодательства», — сказала она.

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Вопрос повышения тарифов на проезд

Водители столичных маршруток за последние несколько лет не раз объявляли забастовки. Их требованием было повышение тарифов на проезд, который не менялся с 2012 года. Сейчас стоимость проезда в городских троллейбусах и автобусах составляет 8 сомов, а проехать по городу в маршрутке можно за 10 сомов.

Из-за того, что автобусов и троллейбусов в Бишкеке не так много и они не могут охватить пассажиропоток миллионного города, забастовка маршрутчиков приводила к транспортному коллапсу.

Последняя забастовка произошла в начале июня. Тогда водители маршруток в Бишкеке начали забастовку, также требуя повышения цен на проезд.

В связи с нехваткой общественного транспорта мэрия продлила работу троллейбусов и автобусов до 23:00. Также муниципалитет привлек своих сотрудников на транспорте к бесплатному провозу горожан. Развозили друг друга и сами горожане.

Через пять дней водители маршруток прекратили забастовку. А в мэрии сообщили, что вопрос о повышении тарифов за проезд решат в сентябре, когда заработает новый созыв БГК.

2 июня вице-мэр столицы Русланбек Акылбеков муниципалите подготовил три варианта для решения вопроса с тарифами на проезд:

оставить тарифы без изменений;

увеличить тариф в маршрутках до 15 сомов;

повысить тариф до 19 сомов.

Тогдашний и.о. мэра Бактыбек Кудайбергенов сообщил, что изменение тарифов принимает Бишкекский горкенеш и «уже сегодня мэрия внесет проект постановления на рассмотрение депутатов».