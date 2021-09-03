В Бишкеке троих подозреваемых по факту драки в баре «Чердак» задержали и водворили в ИВС. Об этом сообщила пресс-служба УВД Первомайского района столицы.

По данным милиции, 2 сентября в 3:20 в дежурную часть УВД поступил вызов о драке в «Чердаке».

На место выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района, четверых подозреваемых в драке доставили в отделение милиции. Позже их водворили в ИВС.

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье “Хулиганство”», — сообщили в УВД.

По данным милиции, с письменным заявлением «по факту нарушения общественного порядка и норм общепринятого поведения, повлекший за собой порчу имущества и нанесения телесных повреждений» обратились администрация бара и его работники.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что в драке одному из официантов «Чердака» проломили череп кастетом.

«Пострадавших трое. Их с травмами головы определили в Национальный госпиталь в отделение нейротравмы», — сообщил 2 сентября ИА 24.kg замдиректора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов.

В УВД Первомайского района отметили, что сейчас проводятся все необходимые следственные действия, для дачи действиям подозреваемых объективной юридической оценки.