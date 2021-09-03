Пресс-служба Садыра Жапарова сообщила, что президент подписал указ о повышении ежемесячных социальных пособий (ЕСП) для части кыргызстанцев с 1 октября 2021 года и с 1 января 2022 года. О таком намерении он ранее сообщил на выступлении в честь Дня независимости.

ЕСП вырастут «в целях усиления социальной поддержки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства».

Повышение в октябре 2021 года

Согласно указу, с 1 октября 2021 года на 50% пособия увеличат восьми группам населения. Это:

дети, рожденные от матерей с ВИЧ/СПИДом [с 4 до 6 тысяч сомов];

дети с инвалидностью [с 4 до 6 тысяч сомов];

дети, потерявшие одного родителя [c тысячи до 1, 5 тысячи сомов];

дети, потерявшие обоих родителей [с 2 до 3 тысяч сомов];

инвалиды с детства I группы [с 4 до 6 тысяч сомов];

инвалиды с детства II группы [с 3300 сомов до 4950 сомов];

инвалиды с детства III группы [с 2700 сомов до 4050 сомов];

дети, оба родителя которых неизвестны [с 2 до 3 тысяч сомов].

Повышение с января 2022 года

С 1 января 2022 года эти пособия будут увеличены еще на 100% от той суммы, которую они составляли до 1 октября 2021 года. И вот сколько будут получать кыргызстанцы:

дети, рожденные от матерей с ВИЧ/СПИДом — 8 тысяч сомов;

дети с инвалидностью — 8 тысяч сомов;

дети, потерявшие одного родителя — 2 тысячи сомов;

инвалиды с детства I группы — 8 тысяч сомов;

инвалиды с детства II группы — 6 600 сомов;

инвалиды с детства III группы — 5400 сомов.

Еще для двух категорий населения с 1 января 2022 года пособия станут больше на 200%. Дети, потерявшие обоих родителей или дети, у которых родители неизвестны, будут получать вместо 2 тысяч 6 тысяч сомов.

Кроме того, указ предписывает «принять соответствующие меры по выравниванию размера базовой части пенсий детей в связи с потерей кормильца до размера ежемесячного социального пособия детям в случае потери родителя (родителей) при отсутствии у них права на пенсионное обеспечение».

Откуда средства на выплаты?

По данным указа, источник финансирования расходов на ЕСП — «средства республиканского бюджета».

«При повышении размеров ЕСП с 1 октября 2021 года на 50% дополнительная потребность составит 452,8 млн сомов, при увеличении размеров ЕСП с 1 января 2022 года на 100% дополнительная годовая потребность составит 3 590,9 млн сомов», — отмечается в документе.

Кроме того, из-за того, что пенсии по потере кормильца также будут поднимать, Соцфонду тоже потребуются дополнительные средства. Так, на повышение таких пенсий с 1 октября понадобится еще 138,0 млн сомов, а на повышение с 1 января 2022 года — 970,0 млн сомов.

Таким образом, придется затратить более 3, 5 млрд сомов.