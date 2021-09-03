Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил в своем Telegram-канале, что граждане массово меняют место прописки из-за предстоящих выборов. По его словам, это может привести к большому скандалу.

Бекешев отметил, что если гражданин хочет проголосовать за партию и кандидата в этой партии, то это можно сделать в любой области.

«Что касается кандидатов-одномандатников, то тут уже поздно, потому что нужно иметь прописку на своем месте за 90 дней до дня голосования. А осталось 86 дней. Не знаю, зачем это надо. Просто, видимо, многие этого не знают», — сказал нардеп.

При этом, Бекешев не исключил то, что во время голосования никто и не будет проверять дату прописки.

«Но так не должно быть. Это будет ужасный скандал. Хотя в нашей стране скандалы и беспредел — обычное явление», — заявил депутат.

Выборы в парламент-2021

Выборы в Жогорку Кенеш назначены на 28 ноября 2021 года. Выдвижение кандидатов в депутаты пройдет до 14 октября, а регистрация списков кандидатов в депутаты пройдет до 29 октября.

Согласно новой Конституции, Жогорку Кенеш будет состоять из 90 депутатов, вместо 120. Из них только 18 мест достанется женщинам.

Депутаты Жогорку Кенеша избираются сроком на пять лет. В администрации президента подчеркнули, что теперь выборы пройдут по смешанной избирательной системе.

Так, 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.