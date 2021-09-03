Политические партии «Реформа» и «Ата Мекен» пока не объединились для участия в парламентских выборах, которые пройдут 28 ноября.

Ранее такую информацию распространили в нескольких СМИ.

Лидерка «Реформы» Клара Сооронкулова подтвердила журналисту «Клоопа», что 2 сентября они обсуждали с «Ата Мекен» вопрос объединения, но «пока были только переговоры».

Вместе с этим Сооронкулова добавила, что партия подаст уведомление в ЦИК об участии в выборах сегодня, 3 сентября. Политорганизация должна подать документы до 18:00, так как это последний день.

При этом, представители «Ата Мекен» уже подали уведомление в ЦИК об участии в выборах. Кроме них уведомление в Центризбирком подали уже более 30 политических партий.

Предстоящие выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут по смешанной системе, согласно новой Конституции. Жогорку Кенеш будет состоять из 90 депутатов, вместо 120. 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов — по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

При этом, для женщин попасть в новый созыв будет еще сложнее, так как в одномандатой системе не предусмотрено квот, которые имеются для партийных списков.

Пока не прошли очередные выборы депутатов, в Жогорку Кенеше все еще заседает шестой созыв, полномочия которого завершились еще осенью прошлого год. Депутатов 6 созыва критикуют за то, что они принимают законы в угоду действующей власти, не читая их.

Такая ситуация сложилась из-за политического кризиса, начавшегося еще в октября 2020 года после смены власти в Кыргызстане.

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