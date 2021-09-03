Анонимная группировка IT-специалистов «Киберпартизаны» 2 сентября заявила о том, что взломала базу данных государственного реестра недвижимого имущество Беларуси. Если это так, то это означает, что хакеры получили информацию о недвижимости каждого гражданина Беларуси.

Хакеры в своём Telegram-канале опубликовали информацию об имуществе ряда белорусских чиновников и лиц из окружения главы государства Александра Лукашенко. Они в том числе выложили данные о земельном участке второго беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Данные о земельном участке Курманбека Бакиева. Фото / Telegram-канал «Кибер-Партизаны»

Согласно опубликованным данным, Бакиев получил земельный участок площадью 45 соток в марте 2020 года «для служебного пользования».

Он расположен в Минском районе на природных территориях, подлежащих специальной охране, в зоне отдыха «Минское море». Этот участок находится недалеко от резиденции президента Беларуси.

Ранее «Киберпартизаны» взломали паспортную систему страны. Тогда также были опубликованы паспортные данные нескольких чиновников и Курманбека Бакиева.

Паспортные данные Курманбека Бакиева. Фото / Telegram-канал «Кибер-Партизаны»

Протесты в Беларуси и «Киберпартизаны»

Белорусские «Киберпартизаны» — заявили о себе в сентябре 2020 года, вскоре после президентских выборов в стране, из-за результатов которых начались массовые протесты по всей Беларуси. По данным ЦИК страны, Лукашенко победил на выборах, набрав более 80% голосов. Однако, с этим не согласны оппозиционные политики и активисты — они заявили о фальсификации выборов и называют Лукашенко «нелегитимным».

Они утверждают, что выборы выиграла кандидатка от оппозиции Светлана Тихановская — она была вынуждена бежать из страны, но регулярно проводит встречи с мировыми лидерами.

Протесты в Беларуси против итогов выборов проходили с августа до зимы 2020 года. Их жёстко разгоняли сотрудники ОМОНа. Всего за время протестов задержали тысячи митингующих. Сами задержанные заявляли о пытках со стороны силовиков. ООН сообщила, что только за первые три недели протестов в Беларуси задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с задержанными.

Протесты в Беларуси в 2020 году. Фото: Andrew Keymaster / unsplash Разгон силовиками демонстрантов 2020 год. Фото: Википедия

Также ряд участников протестов получили реальные сроки за участие в мирных акциях. По данным правозащитной организации «Весна» на 9 августа 2021 года, в Беларуси 610 человек признаны политическими заключенными.

На фоне этого «Киберпартизаны» взламывали сайты белорусских госканалов и пускали в интернет-эфир кадры с задержаниями и избиением демонстрантов. Кроме того, хакеры несколько раз взламывали сайты госведомств и запомнились рядом символических акций — например, внесли Лукашенко в список разыскиваемых на сайте МВД Беларуси. Кроме того, группировка получила доступ к базе данных силовых ведомств и раскрывала имена силовиков причастных, по их мнению, к пыткам демонстрантов. 18 августа этого года Telegram-каналы «Кибер-Партизаны» и «Кибер-Сливы» суд в Минске признал экстремистскими.

Бакиев в Беларуси

Свергнутый бывший президент Курманбек Бакиев живет в Беларуси уже 11 лет — он бежал туда вместе с семьей еще в 2010 году, когда лишился власти в Кыргызстане. Во время революции 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и более 80 человек погибли на площади у Белого дома.

В Беларусь переехали и другие родственники — племянник бывшего президента Асылбек Салиев и внук — сын Марата Бакиева — Руслан Бакиев.

Известно, что сначала Бакиев сначала жил в президентской резиденции в «Плавно», после переехал в элитный район Минска «Дрозды», а в 2017 году стало известно, что беглый президент достроил дом в элитном микрорайоне Минска «Лебяжий».

В июне 2020 года стало известно, что Лукашенко выделил Бакиеву участки общей площадью в 70 соток «в пожизненное наследуемое владение» – один участок в 45 соток недалеко от резиденции президента «Заславль-2» и смежный участок в 25 соток.

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В 2013 году суд по событиям 7 апреля заочно приговорил беглого президента Курманбека Бакиева к 24 годам лишения свободы, а его брата Жаныша Бакиева — к пожизненному заключению. Старший сын беглого президента Марат тогда занимал пост заместителя председателя СНБ (ныне ГКНБ). Он заочно приговорен к 27 годам лишения свободы. Верховный суд оставил приговоры в силе.

Еще одного сына беглого президента Максима Бакиева после смены власти в Кыргызстане обвинили в финансовых махинациях. Первомайский районный суд заочно вынес ему приговор в виде 25 лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, Бакиевы обвинялись в причастности к гибели экс-руководителя аппарата президента Медета Садыркулова. Суд признал Жаныша Бакиева так же виновным в убийстве, пытках, похищении человека, создании ОПГ и надругательстве над телами умерших.

Несмотря на то, что на родине против членов клана Бакиевых были возбуждены уголовные дела, президент Беларуси Александр Лукашенко отказался выдавать его Кыргызстану.

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