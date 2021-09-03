Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что вице-мэр столицы по вопросам экономики и финансов Максатбек Сазыкулов назначен первым вице-мэром.

По данным муниципалитета, он будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства. До этого должность первого вице-мэра занимал Жамалбек Ырсалиев — он теперь аким Первомайского района.

Сазыкулов был назначен на пост вице-мэра столицы по вопросам экономики и финансов 16 июня 2021 года. Ранее он занимал должность руководителя департамента организационного развития Российско-кыргызского фонда развития.

Два новых вице-мэра

Также 3 сентября мэр Бишкека Айбек Джунушалиев назначил двух новых вице-мэров. Место Сазыкулова занял Мирланбек Байгончоков. Он будет курировать вопросы экономики и финансов. Ранее Байгончоков был замминистра финансов.

На должность вице-мэра по земельным вопросам, градостроительству и архитектуре назначен Азат Узаков. Его предшественник — Азамат Сагындык уулу, водворенный в СИЗО ГКНБ по подозрению в получении взятки.

Ранее Азат Узаков был завотделом строительства, транспорта, дорог и коммуникаций администрации президента.

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