В мэрии Бишкека 3 сентября произошли кадровые перестановки. Пресс-служба муниципалитета сообщила, что вице-мэр Азамат Сагындык уулу, который уже больше месяца находится в СИЗО ГКНБ, освобожден от занимаемой должности. Он курировал вопросы земель, градостроительства и архитектуры.

Азамат Сагындык уулу. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека.

Другой вице-мэр Жамалбек Ырсалиев был понижен в должности. Он назначен акимом Первомайского района столицы. А занимавший это кресло Максат Нусувалиев уволен.

Жамалбек Ырсалиев и Максат Нусувалиев.

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Айбек Джунушалиев.

Кто такой Азамат Сагындык уулу?

Азамат Сагындык уулу был назначен на эту должность в декабре 2020 года. Ранее Сагындык уулу возглавлял управление земельных ресурсов мэрии Бишкека.

1 февраля он получил замечание от и.о. мэра Балбака Тулобаева за неисполнение поручений.

Позже, 25 июля, его задержали по подозрению в получении взятки в $9 тысяч за сохранение кафе, предназначенного под снос. Спустя два дня Первомайский райсуд водворил вице-мэра в СИЗО ГКНБ до 25 сентября 2021 года.

По данным ГКНБ, против Сагындык уулу дала признательные показания сотрудница муниципалитета, которую также задержали по этому делу.