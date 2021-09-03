За минувшие сутки еще пять пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались.

Также за сутки подтвердили заражение у еще 175 человек. Большинство из них — 85 — зафиксировали в Бишкеке. В Иссык-Кульской и Чуйской областях по 32 и 31 новых зараженных.

В Баткенской области вирус зафиксировали у еще 10 человек, в Джалал-Абадской у восьми, в Таласской у четырех.

В Ошской области трое новых зараженных, в Оше, как и сутками ранее, новых зараженных нет. В Нарынской же области вирус подтвердили у двух человек.

За сутки были выписаны из больниц по выздоровлению 92 пациента, но в больницах все еще остаются 960 человек.

Общее число заражений за пандемию достигло 176 193 случаев, из которых выздоровели 170 261, а скончались 2 541 человек. Однако, стоит помнить, что ранее Минздрав исказил статистику смертей от коронавируса, убрав оттуда многие случаи. Об искажении данных говорила и экс-депутатка Эльвира Сурабалдиева, пока занимала пост в правительстве в кабмине Садыра Жапарова, нынешнего президента страны.