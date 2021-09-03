Союз нефтетрейдеров Кыргызстана (СНК) сообщил, что с сентября нефтетрейдеры страны начали получить бензин из России с пошлиной.

«При формировании заказа на выгрузку бензина с российских заводов, применяется вывозная таможенная пошлина — $19,3 за тонну», — пояснили в союзе.

В организации предупредили, что пошлина на ввоз топлива может повлиять на удорожание бензина на 1,3-1,7 сома за литр.

Нефтетрейдеры пояснили, почему сложилась такая ситуация на топливном рынке. В последние пять лет объемы, которые поставляла Россия без пошлины, не менялись, а спрос на энергоресурсы в Кыргызстане рос.

Именно эта ситуация привела к тому, что в августе этого года, объем бензина, выделенного Кыргызстану согласно индикативного баланса* на 2021 год, был исчерпан.

«Мы обращались с просьбой в Министерство энергетики и промышленности увеличить объем нефтепродуктов в индикативном балансе. Далее министерство направило запрос российской стороне, но со стороны России был отказ пересматривать объемы, ссылаясь на ограниченность ресурса на внутреннем рынке и возможном введении запрета на экспорт», — пояснили в союзе.

*Индикативный баланс — это соглашение, которое подписывают две страны на количество беспошлинной поставки топлива. Если этот баланс превышают, то вывозное топливо облагается пошлиной. Соглашение обновляют каждый год.

Нефтетрейдеры считают, что из-за возможного подорожания бензина нужно провести перераспределение за счет неиспользованных объемов по нефти — 50 тысяч тонн и балансе дизельного топлива — 50 тысяч тонн в пользу бензина.

«Это позволило бы отечественным компаниям еще три месяца получать бензин без учета ставки вывозной таможенной пошлины», — отметили нефтетрейдеры.

Цены растут не первый раз

Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК) еще в июле сообщала, что в августе цены на бензин и дизельное топливо могут вырасти. Основная причина роста цен на топливо — растущая отпускная цена с российских заводов. С июня по июль цены заводов выросли на $70 за тонну бензина и на $60 за тонну дизтоплива.

Как пояснили в АНК, это добавляет к одному литру бензина дополнительных 5,5 сомов и 4,2 сомов — к дизелю. В Ассоциации также напомнили, что отпускные цены российских заводов растут с начала 2021 года. При этом, тогда бензин ввозили без пошлины.

По данным ассоциации, отпускные цены заводов России растут по нескольким причинам. Одна из них — увеличение цен на нефть на мировом рынке из-за восстановления мировой экономики от последствий пандемии.

Еще в качестве причин для их роста называется продолжительный дефицит нефтепродуктов и повышенный спрос на топливо в сезон отпусков.