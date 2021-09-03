Пресс-служба министерства иностранных дел Кыргызстана сообщила о приостановке выдачи виз для граждан Пакистана и Индии.

В МИД пояснили, что приостановка выдачи виз произошла, так как госорганы Кыргызстана изменяют алгоритм контроля въезда и пребывания иностранцев с учетом вопросов безопасности.

«Алгоритмом предусмотрена ответственность приглашающей стороны за пребывание иностранных граждан на территории Кыргызстана», — пояснили в ведомстве.

Из-за изменения алгоритма в портале «Электронная виза» идут технические работы, чтобы изменить процесс подачи заявлений на получение виз.

«Приостановлена самостоятельная подача заявки на получение туристических виз от лица соискателей и внедряется функция по приглашению иностранных граждан из определенных стран от лица принимающей организации по аналогии с условиями получения деловых виз», — добавили в МИД.

Увеличение туристов

Ранее 23 августа МИД признал, что с середины июля этого года граждане Пакистана стали действительно чаще обращаться за кыргызскими визами.

Основная часть обращений поступает на портал «Электронная виза», где граждане Пакистана указывают целью поездки туризм из-за чего и получали визы на срок до 30 дней.

«За июль-август 2021 года гражданам Пакистана по системе “Электронная виза” оформлено около 7,5 тысяч туристических виз», — отметили в ведомстве.

Такое сообщение ведомство распространило, так как пользователи соцсетей активно распространяли информацию об увеличении количества пакистанцев в Кыргызстане.

Тогда же в МИД пояснили, что пакистанцы приезжают в Кыргызстан транзитом, находятся тут около 15 дней и улетают в Саудовскую Аравию или ОАЭ на работу. В Кыргызстане они находятся, чтобы пройти обязательный карантин.