Специалистка по конституционному праву Сания Токтогазиева на своей странице в фейсбук раскритиковала ситуацию с принятием новых законов в Кыргызстане. По её словам, в стране «царит эпидемия правового хаоса».

«И преподносится этот беспредел правящим режимом под соусом “правовой реформы”. Принимаются законы в авральном режиме, ведется крупная инвентаризация законодательства в спешке. Это все чревато опаснейшими последствиями для нашей правовой системы, которая итак ковыляет на последнем издыхании», — написала Токтогазиева.

Юристка добавила, что происходящий «хаос» в правовой сфере был неизбежен после референдума по изменению Конституции в апреле этого года.

«Ибо антиконституционный референдум открыл ящик Пандоры. К сожалению, многие юристы (особенно члены незаконного конституционного совещания), вместо того чтобы предотвратить грядущий беспредел сами стали соучастниками умышленного и систематического уничтожение верховенства права в Кыргызстане», — заключила она.

Токтогазиева не первый раз критикует действия нынешних властей. После смены власти в Кыргызстане в октябре 2020 года, Садыр Жапаров начал выдвигать ряд предложений по изменению Конституции и реформированию кабинета министров через сокращение и слияния ведомств.

Эти идеи долгое время критиковали юристы, в том числе и референдум по изменению Основного закона. Критика также не обошла стороной и идею инвентаризации законов, которую все еще проводят в Министерстве юстиции по указу президента.

Критике также подвергся и 6 созыв Жогорку Кенеша, депутаты которого не стали распускаться и будут работать до конца ноября 2021 года, тогда пройдут новые парламентские выборы.