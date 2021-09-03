Пресс-служба ЦИК сообщила, что сбор письменных уведомлений от партий, которые хотят попасть в седьмой созыв парламента, завершен. Документы предоставили 75 политических партий Кыргызстана.

Это:

«Социал Демократы»;

«Улуттар Биримдиги»;

«Ишеним»;

«Альянс»;

«Партия Зеленых Кыргызстана»;

«Жаратман Эл»;

Патриотическая Партия Единения Кыргызстана»;

«Ата Мекен»;

«Актив»;

«Бийлик Элге»;

«Ыйман Нуру»;

Социально-политическая партия «Надежда Народа»;

«Акыйкат Кыргызстан»;

Альянс Политических Сил Кыргызстана;

«Ар-Намыс»;

Социально-политическая партия «Сила в единстве»;

Демократическая партия «Азаттык»;

«Ынтымак»;

«Аалам»;

«Солидарность» — «Тилектештик»;

«Ак Асаба»;

«Ак Бата»;

«Социалист»;

«Жаны Мезгил»;

«Кучтуу регион»;

«Бутун Кыргызстан»;

Народная-демократическая партия Кыргызстана;

«Адилет»;

«Аруузат – Эл Куту»;

«Ата-Журт Кыргызстан»;

«Мекенчил Эл»;

«Бирге — «Вместе»;

«Жаны ЭРА»;

«Биздин эл» — «Наш народ»;

«Келечек» — «Будущее»;

«Элдик Партия» — «Народная партия»;

Народная Партия «Моя отчизна»;

Партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов;

«Асыл-Мурас Жаштар»;

Республиканская партия «Улутман»;

«Эмгек Партиясы»;

«Аманат»;

«ОРДО»;

Партия Национальное возрождения «Асаба»;

Либерально-Демократическая Партия Кыргызстана «Багыт»;

«Чон Казат»;

«Замандаш»;

«Жашасын Кыргызстан»;

«Акшумкар»;

«ТУРАН»;

«Улуу-Журт»;

«Права человека»;

«Либерально-Прогрессивная Партия;

«Айкол Кыргызстан»;

Конгресс народов Кыргызстана;

«Партия народного действия»;

«Эгемен Кыргызстан»;

«ЛЕГАЛАЙЗ»;

«Нур»;

Народная Патриотическая партия Кыргызстана «ТЫНЧТЫК»;

«Народный контроль»;

Крестьянская (фермерская) партия Кыргызстана;

«Чындык»;

Молодежная Прогрессивная Партия Кыргызстана;

«Реформа»;

«Мурас»;

Партия народного самоуправления «Ак Санат»;

«Ак-Ниет»;

Партия крестьян (фермеров) Кыргызстана «Баба Дыйкан»;

«Кыргызстан»;

Партия Родины и созидания «Ак-Шам»;

«АШАР-Алтан»;

«Содружество народов Кыргызстана»;

«Эркин Кыргызстан»;

«Эне журогу – Мекен».

Парламентские выборы-2021

Президент Садыр Жапаров 29 августа подписал указ, которым назначил выборы депутатов Жогорку Кенеша на 28 ноября 2021 года.

Согласно новой Конституции, новый парламент будет состоять из 90 депутатов вместо 120. Депутаты избираются сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе.

Так, 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

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