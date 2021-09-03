Открылся новый, прямой авиарейс из Ошского международного аэропорта в Турцию, город Стамбул. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта «Манас» 3 сентября.

Рейс «Ош — Стамбул — Ош» начнет работать с 1 октября 2021 года. Пассажиров будет перевозить турецкая авиакомпания Pegasus. Перевозки будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам, время перелета составит 5 часов 30 минут.

В июне текущего года во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента кыргызстана Садыра Жапарова стало известно, что авиаперевозки между двумя странами увеличатся.