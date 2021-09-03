Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении парламентских выборов в Кыргызстане на 28 ноября. Они пройдут по новой системе, но пока как именно ее реализуют — не очень понятно ни экспертам, ни населению.

Зато можно увидеть примерную картину того, как будут голосовать кыргызстанцы и что для них важно при выборе партии или кандидата. Международный республиканский институт (IRI)после октябрьских событий провел три обширных опроса кыргызстанцев о политическом, экономическом и социальном положении Кыргызстана.

Эксперты общались с населением в декабре 2020 года, а также в феврале-начале марта 2021 года и в июле 2021 года. В опросах поучаствовали от 1200 до 1211 кыргызстанцев старше 18 лет из всех регионов страны.

По результатам опросов «Клооп» составил картину того, как кыргызстанцы выбирают, за кого голосовать и верят ли они в то, что простые люди могут повлиять на события в стране.

Еще кыргызстанцы поделились тем, что думают про то, куда движется страна и про демократию в Кыргызстане.

Как люди выбирают, за кого голосовать?

В декабре 2020 года оказалось, что 62% опрошенных составляет свое мнение о партии или кандидате на выборах, исходя из «мнения уважаемых людей». Еще 61% опирается на политические дебаты, а 56% считают, что мнение избирателя помогают сформировать личные встречи.

Скриншот из опроса IRI в декабре 2020 года.

Кроме того, для избирателя был важен возраст кандидата, его пол и предыдущий опыт на госслужбе. Эти факторы наиболее важны, чтобы весы симпатий избирателя качнулись.

Скриншот из опроса IRI в декабре 2020 года.

К февралю-марту 2021 года картина немного поменялась. Больше всего опрошенных — 20% — заявили, что составляет свое мнение по соцсетям. Но и советы «уважаемых людей» никуда не делись — на них полагается 19% опрошенных. Еще по 18% опрошенных предпочитают посмотреть на кандидатов вживую или на дебатах.

Скриншот из опроса IRI в конце февраля-начале марта 2021 года.

В июле 2021 года же роль социальных сетей упала до 13% голосов у опрошенных. По-прежнему лидирует «мнение уважаемых людей» — 19% опрошенных готовы опираться на него в своей симпатии. 16% учтут дебаты между кандидатами и политиками, 15% опрошенных будут опираться на впечатления от личной встречи.

Скриншот из опроса IRI в июле 2021 года.

А вот так любимая политическими штабами реклама на радио, транспортных средствах и буклеты с брошюрами вообще не пользуется авторитетом — ее учитывает всего 2% опрошенных. Печатная реклама — источник принятия решения о том, за кого отдать голос, всего для 1% опрошенных.

Каким должен быть кандидат?

В декабре 2020 года вопрос о том, каким должен быть идеальный кандидат, еще не включался в опрос. В опросе, который пришелся на конец февраля-начало марта, исследователи решили поинтересоваться, а каким должен быть идеальный кандидат?

Оказалось, что меньше всего внимания обращают на авторитет, лидерские качества и семейное происхождение кандидата (2%). Не очень волнует и то, как кандидат решал какие-то проблемы, не важны его решительность и трудолюбие (3%).

Скриншот из опроса IRI в конце февраля-начале марта 2021 года.

Главными для опрошенных стали образование и грамотность (35%), а также честность, справедливость и добросовестность (26 %).

Замкнули топ-3 важных качеств проделанная работа, знание своего дела, компетентность и профессионализм (23%).

А вот в июле 2021 года важными стали образование и грамотность (38% опрошенных), честность и добросовестность (35% опрошенных). Ответственность и то, что кандидат «работает для людей» оценят 32% опрошенных.

Скриншот из опроса IRI в июле 2021 года.

Можно увидеть, что требования к идеальному кандидату за эти полгода основательно сменились.Стали востребованнее патриотизм, опыт работы, умение выполнять обещания. Еще к критериям прибавилась религиозность. Она теперь важна для 5% опрошенных. И на одном уровне с лидерскими качествами и авторитетом кандидата.

Вера в перемены

Исследователи отмечают, что кыргызстанцы за почти 8 месяцев стали меньше верить в то, что могут как-то повлиять на решения, принимаемые в стране. Сейчас в такую вероятность верит всего 12% опрошенных.

Скриншот из опроса IRI в июле 2021 года.

При этом в декабре 2020 года такое влияние «очень вероятным» считали 20% опрошенных, а только 16% «в какой-то мере маловероятным».

К опросу в феврале-марте 2021 года все больше людей стали склоняться к тому, что такое влияние «в какой-то мере маловероятно» или «в какой-то мере вероятно».

Скриншот из опроса IRI в июле 2021 года.

К июлю 2021 года тех, кто считает, что влияние обычных людей на события в стране «в какой-то мере маловероятное» выросло с 19% до 28%. А тех, кто считает влияние обычных людей на события в стране «очень вероятным» теперь всего 12%.

Вера в демократию

Исследователи установили, что кыргызстанцы стали меньше верить в демократию как в политическую систему. Сейчас из числа опрошенных тех, кто считает, что демократия — лучшая форма правления для Кыргызстана на сегодняшний день — всего 44%.

Скриншот из опроса IRI в июле 2021 года.

Почти столько же опрошенных — 39% — считают, что «есть другие формы правления, которые также хороши для нашей страны». При этом в декабре 2020 года сторонников «других форм правления» было всего 29%, а в демократию верили 47% опрошенных.

Скриншот из опроса IRI в июле 2021 года.

Пиком доверия к демократической системе правления можно считать опрос в феврале-марте 2021 года. Тогда ей доверяли 53% опрошенных.

Про то, куда идет страна

В июле 2021 года 62% опрошенных считали, что страна идет в правильном направлении. 69% из них проживают в сельской местности.

Скриншот из опроса IRI в июле 2021 года.

А вот в феврале-марте 2021 года считали, что дела идут «в правильном направлении» 70% опрошенных.

Скриншот из опроса IRI в конце февраля-начале марта 2021 года.

То, что они идут неправильно, считали только 25% опрошенных. Больше всего довольных происходящим было в Ошской области и Оше, а еще в Чуйской и Нарынской областях.

После октябрьских событий, в декабре 2020 года, 58% считали, что дела идут в правильном направлении, а 36% — что идут не туда.

Скриншот из опроса IRI в декабре 2020 года.

Больше всего оптимизма по отношению к пути Кыргызстана тогда было у жителей Ошской и Джалал-Абадской областей.