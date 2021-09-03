Фото: Пресс-служба Баткенской областной администрации

2 сентября в городе Баткен стартовала областная акция, призывающая к вакцинации против коронавируса. В ней приняли участие местные врачи, заместитель полпредства в Баткенской области Жаныбек Исаков и гражданские активисты.

Исаков сказал, что вакцина не причиняет вреда, и что жители должны быть вакцинированы для их собственной безопасности и безопасности окружающих. Директор Баткенского областного центра семейной медицины Арзыбек Борубаев призвал жителей города принять активное участие в вакцинации.

По завершению акции участники вышли на пеший марш с плакатами, на которых были написаны такие лозунги, как: «Жизнь без Ковида», «STOP коронавирус», «В мире нет места для COVID-19».

Фото: Пресс-служба Баткенской областной администрации

Данная акция продлится 10 дней и пройдет во всех районах и городах Баткенской области.

Баткенская область занимает 5 место по количеству вакцинированных — было вакцинировано 56 809 человек. В день акции 653 человека получили первую дозу вакцины и 676 человек получили вторую дозу.

По состоянию на 3 сентября по стране 690 997 человек получили первую дозу вакцины и 463 430 человек получили вторую дозу. Между тем, за последние сутки в стране было зарегистрировано 175 новых случаев коронавируса, скончались 5 человек.

В настоящее время в стране доступны китайская вакцина Sinopharm, российская Sputnik V и англо-шведская вакцина AstraZeneca. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает людей пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы защитить себя и своих близких от вируса.