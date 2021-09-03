Пресс-служба Управления патрульной службы милиции сообщила, что в Бишкеке задержан мужчина по подозрению в убийстве своей жены.

Задержанный по подозрению в убийстве своей жены. Фото: Пресс-служба УПСМ.

По их данным, 2 августа примерно в 18:50 часов в службу «102» ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Кольбаева скончался человек. На место выехали сотрудники патрульной службы.

Сообщается, что в доме находился 58-летний мужчина, который хотел взять вину на себя заявив, что убил жену своего сына за городом. Однако патрульные вместе с сотрудниками УВД Аламудунского района приехали на место преступления и по горячим следам задержали 35-летнего мужа убитой.

В милиции уточнили, что мужчину поймали, когда он пытался избавиться от тела.

Подозреваемого доставили в УВД Аламудунского района для дальнейшего разбирательства. Начато досудебное производство по статье «Убийство».

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки подобных убийств, когда женщина умирает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.

*Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

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