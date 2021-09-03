Пресс-служба Верховного суда 3 сентября сообщила, что приговоры экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова 18 августа были отменены и направлены на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Бишкека.

Как пояснили в суде, приговоры отменены по просьбе прокурора о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

«С учетом внесенного гособвинителем заключения о необходимости пересмотра и направления уголовного дела в суд первой инстанции, которое судебной коллегией высшего судебного органа было удовлетворено», — пояснили в суде.

Кто такой Келдибеков

Ахматбек Келдибеков в разное время занимал руководящие должности. При президентстве Аскара Акаева был главой Социального фонда. Когда страной руководил Курманбек Бакиев, он возглавлял Налоговую службу. В декабре 2010 года Келдибеков стал спикером парламента и проработал год.

Он сложил с себя полномочия спикера в декабре 2011 года после того, как депутатская спецкомиссия нашла подтверждения 11 из 13 обвинений, которые ранее озвучил лидер «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Сам Келдибеков назвал обвинения Текебаева в свой адрес «политической борьбой за место торага». После этого на Келдибекова возбудили уголовное дело по статье «Коррупция» в бытность главой налоговой службы и соцфонда и в «Злоупотребление должностными полномочиями» во время работы спикером парламента.

В 2015 году дело в его отношении по «Коррупции» в Соцфонде закрыл Первомайский районный суд из-за истекшего срока давности.

Но по статье «Злоупотребление должностным положением» Верховный суд в 2016 году признал Келдибекова виновным и обязал выплатить штраф в десять миллионов сомов. В 2017 году Келдибеков также выдвигался на пост президента, но из-за непогашенной судимости политик не смог участвовать в предвыборной гонке.

Также журналисты «Клоопа» в 2016 году опубликовали расследование и нашли бизнес и земельный участок Аиды Токтоматовой — супруги Ахматбека Келдибекова — в Болгарии. Сам Келдибеков назвал доводы журналистов «попыткой очернения и клеветой».

Недавно Келдибеков снова появился на публике — 23 августа президент Садыр Жапаров лично наградил его почетной грамотой.