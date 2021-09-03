Президент Садыр Жапаров 3 сентября подписал указ «О Национальной аттестационной комиссии при президенте Кыргызской Республики».

Этим указом глава государства преобразовал Высшую аттестационную комиссию (ВАК) при минобразовании, которая подчинялась правительству, в Национальную аттестационную комиссию при президенте. Это означает, что теперь комиссия будет подчиняться главе государства.

В пресс-службе администрации президента отметили, что это сделали «в целях дальнейшего совершенствования государственной системы аттестации научных и научно-педагогических кадров».

Что делало ВАК?

Высшая аттестационная комиссия — государственный коллегиальный научно-экспертный орган. Комиссия занимается аттестацией научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, присуждает им ученые степени и звания. Также она организовывает работу диссертационных и экспертных советов.

Персональный состав ВАК утверждался распоряжением премьер-министра.

Это не первый раз, когда президент подчиняет себе какой-то госорган, который раньше подчинялся правительству. 16 июля Жапаров подписал указ «О полномочном представителе президента Кыргызской Республики в области».

Этим указом президент преобразовал институт полпредов правительства в областях в полномочных представителей президента «для обеспечения эффективного госуправления».

Тем самым полпреды стали подчиняться непосредственно президенту, который возглавляет исполнительную власть, а также председателю кабмина.