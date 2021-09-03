Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова — Эрбол Султанбаев на своей странице в фейсбук сообщил, что семье погибшего во время октябрьских событий 2020 года Умутбека Алтынбека уулу в ближайшее время выдадут квартиру.

Султанбаев пояснил, что Жапаров дал поручение выделить квартиру еще в октябре-ноябре 2020 года.

«Но в силу безответственного отношения отдельных чиновников столичной мэрии, этот вопрос не был решен своевременно. Вопрос находится на личном контроле главы государства», — написал пресс-секретарь.

Ранее Имамидин Ташов будучи кандидатом в президенты вручил семье Алтынбека уулу сертификат на получение квартиры. На Ташова тогда подали жалобу в ЦИК из-за видеоролика, в котором он встречается с родителями погибшего парня. Кроме того, несколько фотографий с похорон Умутбека запечатлели, как Ташов передает его семье сертификат.

Гибель Алтынбека уулу

Умутбек Алтынбек уулу погиб во время массовых протестов в Бишкеке 5 октября. Он получил не совместимые с жизнью ранения от осколков дымовой гранаты. 19-летнего Алтынбек уулу похоронили в Баткене 8 октября 2020 года.

Во время беспорядков на площади Ала-Тоо в Бишкеке пострадали более 1000 человек. 5 октября между митингующими против результатов выборов в парламент и правоохранительными органами возникло противостояние. Сотрудники силовых структур стреляли по митингующим резиновыми пулями, применяли водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Демонстранты в ответ закидывали силовиков камнями и палками. В результате беспорядков митингующим удалось захватить Белый дом и разгромить его.