Политика Жениша Молдокматова 24 августа перевели из СИЗО-1 в больницу при колонии № 47. Об этом «Клоопу» сообщил его адвокат Кантемир Турдалиев.

По его словам, медики рекомендовали перевести Молдокматова из СИЗО в больницу после того, как его здоровье резко ухудшилось во время голодовки.

Жениш Молдокматов.

«Ему стало плохо во время голодовки и медики посоветовали ему завершить ее. Он завершил и прошел обследование. Тогда у него и выявили проблемы с сердцем», — рассказал адвокат.

Молдокматову 26 июля вручили уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков 5-6 октября 2020 года. Однако активист не подписал ни протокол допроса, ни уведомление о подозрении.

Вместе с этим, будучи в СИЗО-1 столицы, он объявил голодовку, так как был не согласен с возбуждением нового уголовного дела против себя.

Задержание Молдокматова

Лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова задержали 6 мая 2021 года. В тот же день его водворили в ИВС. Адвокат политика Кантемир Турдалиев назвал это задержание незаконным.

По его словам сначала Молдокматова допрашивали по другому делу, но вскоре задержали. Он рассказал, что в начале Молдокматова обвиняли в освобождении бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в октябре 2020 года.

Он также добавил, что во время беспорядков у здания ГКНБ собравшиеся выдвигали другие требования. А сам Молдокматов не пытался захватить здание, а наоборот пытался успокоить толпу.

8 мая Первомайский райсуд Бишкека водворил политика в СИЗО на два месяца. Затем 1 июня Бишкекский горсуд принял решение оставить Молдокматова под стражей до 6 июля 2021 года. Спустя месяц прошло очередное заседание и Первомайский райсуд продлил политику меру пресечения до 6 сентября в СИЗО-1.