Недалеко от кладбища в селе Жаны-Чек Чуйской области было найдено тело 34 -летней женщины. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-секретарь УВД Чуйской области Назира Имангазиева.

По словам Имангазиевой, 1 сентября в милицию поступила информация о том, что найдено тело женщины в селе Жаны-Чек.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила женщину, повешенную на дереве. По информации милиции, при осмотре тела никаких травм не было обнаружено.

Издание Turmush написало, что покойная была жительницей села Барскоон Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Близкие погибшей сообщили, что возможно она была убита.

«Она выехала в Бишкек 31 августа, на встречу с друзьями. На следующий день ее тело нашли возле кладбища. Перед обратным выездом она позвонила снохе и сказала, что села в такси, которое выезжало на Иссык-Куль, но по истечению 2-3 часов она пропала», — сообщили они.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, назначены экспертизы.