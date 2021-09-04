На депутата Жогорку Кенеша Рыскелди Момбекова заявили в милицию, обвиняя в избиении. Об этом сообщила пресс-служба УВД Первомайского района Бишкека.

Рыскелди Момбеков в парламенте.

По данным правоохранителей, 3 сентября примерно в 16:50 часов поступило сообщение, что на пересечении улицы Тоголок Молдо и проспекта Чуй возник конфликт между мужчинами.

На месте был 27-летний водитель автомобиля марки BMW С.И., который написал заявление. По его словам, Момбеков и его охранник «из хулиганских побуждений нанесли ему телесные повреждения».

По этому делу начато досудебное производство по статье «Мелкое хулиганство».

«Для определения степени полученных телесных повреждений гражданину С.И. назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в милиции.

При этом сам депутат отрицает факт избиения. По его словам, он был за рулем, когда другой водитель нарушил правила и создал аварийную ситуацию. Однако он утверждает, что это произошло на пересечении проспектов Чуй и Манаса.

Момбеков рассказал АКИpress, что он и другой участник конфликта остановились. Депутат оставался в машине, когда к нему подошел другой водитель. Оба стали предъявлять друг к другу претензии, потом приехали патрульные.

Нардеп заявил, что не был в курсе о том, что тот водитель написал избиение об избиении в милицию.

«Нарушил он, можно посмотреть по камерам “Безопасного города”. Никакого избиения не было, я всё время был в машине», — сказал он.