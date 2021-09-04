За минувшие сутки в Кыргызстане скончались еще пять пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Новых заражений по стране 154. Большинство в Бишкеке — 63. Много новых заражений и в Иссык-Кульской области — 42.

В Чуйской области 22 новых зараженных, по семь случаев заражения в Таласской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. В Нарынской области пять новых заражений.

В Оше — один случай заражения, по Ошской области заражений не зафиксировано.

Были выписаны из больниц за сутки из-за выздоровления 135 человек, но в больницах остаются 918 пациентов.

Общее число заражений за пандемию достигло 176 347 случаев, из которых 170 396 выздоровлений и 2 546 смертей.

Власти Кыргызстана призывают население вакцинироваться. За сутки были вакцинированы 15 062 человека, из них 5 572 получили первую дозу и 9 490 вторую.