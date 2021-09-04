Министерство чрезвычайных ситуаций сменило юридический адрес. Теперь оно находится в здании на проспекте Манаса, 101/1, в котором раньше находился финпол.

Здание, принадлежавшее семье Наримана Тюлеева. Фото: АКИpress.

Постановление о смене адреса 13 августа подписал глава кабмина Улукбек Марипов.

Ранее это здание принадлежало семье бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева. Там располагался офис компании Sapatcom. Однако после его скандальных уголовных дел, суд конфисковал здание.

Позже здание было передано в пользование финансовой полиции, но в марте 2021 года это ведомство было расформировано.

Раньше МЧС находился по адресу улица А.Токтоналиева, 2/1. В том же здании располагался финпол.