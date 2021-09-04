Глава кабмина Улукбек Марипов в интервью телеканалу «Пирамида» сообщил, что в связи с пандемией коронавируса больницы задолжали аптекам около 1 млрд сомов.

По его словам, государственные больницы лечат пациентов с коронавирусом, поступающих в стационар, абсолютно бесплатно.

«Мы посчитали, что на одного пациента при легкой форме расходуется около 50 тысяч сомов, при тяжелой форме — от 100 тысяч и больше. Все средства выделяются из госбюджета. Чем больше людей вакцинируются, тем меньше нагрузки будет на экономику страны», — заявил глава кабмина.

Он отметил, что лекарства в Кыргызстане «очень дорогие, несмотря на освобождение от НДС».

«Да, многие лекарства импортированы. Однако они дороже в три-пять раз, чем в России или Турции. Мы должны снизить цены на них», — заявил председатель кабмина.