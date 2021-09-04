Кыргызские военные одержали победу в финале конкурса «Танковый биатлон — 2021», который прошел 3 сентября на полигоне «Алабино» в России.

Кыргызские военные на конкурсе «Танковый биатлон — 2021» в России. Фото: «Звезда Плюс».

По данным телеканала «Звезда Плюс», в соревновании приняли участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Они были поделены на два дивизиона. Кыргызская команда оказалась во втором.

Согласно правилам конкурса, в финале эстафеты участвуют четыре команды, показавшие лучшие результаты по итогам полуфинальной эстафеты. Во втором дивизионе в финал вышли военные из Кыргызстана, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.

На этом этапе каждый танковый экипаж должен был пройти трассу в 50 километров, преодолевая препятствия и поразив 24 мишени. Команда кыргызских военных показала лучший результат. Танкисты преодолели дистанцию за 2 часа 16 минут 51 секунду.

Команда Таджикистана завершила выступление на 3 минуты позже. Третье место завоевала сборная Мьянмы.

Награждение победителей состоялось вечером того же дня. Кубок вручил главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков.

Одержав победу в этом конкурсе, кыргызская команда завоевала себе место в первом дивизионе. В следующем году Кыргызстан сможет посоревноваться с командами из России, Казахстана и Китая.