Политика Жениша Молдокматова, которого обвиняют в якобы организации беспорядков, перевели в клинику «Бикард» из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила ГСИН.

«Обвиняемый находится в частной клинике под конвоем. Его состояние удовлетворительное», — сообщила журналистам 24.kg госслужба. По информации ГСИН, лидеру партии «Туран» сделали операцию на сердце. ГСИН подтвердила информацию Kloop.kg.

Накануне адвокат Молдокматова Кантемир Турдалиев сообщал, что у политика проблемы с сердцем после голодовки.

«Ему стало плохо во время голодовки и медики посоветовали ему завершить ее. Он завершил и прошел обследование. Тогда у него и выявили проблемы с сердцем», — рассказал адвокат.

Из-за проблем со здоровьем еще 24 августа Молдокматова перевели из СИЗО-1 в больницу при колонии № 47.

Ранее директор клиники «Бикард» сообщал, что операцию на сердце перенес другой заключенный СИЗО-1 — активист Мелис Аспеков. Операцию перенесшему инфаркт Аспекову сделали в конце августа. Он также должен находится в клинике на реабилитации.

*«Бикард» — клиника, в котороый оказываются чиновники, подозреваемые в коррупции, после того, как их помещают в СИЗО. У всех обнаруживаются проблемы со здоровьем и их приходится госпитализировать. Так, например, свой период заключения в клинике провел экс-зампред таможни Райымбек Матраимов, включенный в «Список Магнитского», экс-премьер Мухаммедкалый Абылгазиев и экс-глава «Кыргыз Темир Жолу» Василий Дашков. Последний попал на видео блогера, сидя у клиники и разговаривая с женщиной, после чего чиновника вернули в СИЗО, а ряд милицейских чиновников лишили должностей.

Задержание Молдокматова

Лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова задержали 6 мая 2021 года. В тот же день его водворили в ИВС. Адвокат политика Кантемир Турдалиев назвал это задержание незаконным.

По его словам сначала Молдокматова допрашивали по другому делу, но вскоре задержали. Он рассказал, что в начале Молдокматова обвиняли в освобождении бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в октябре 2020 года.

Он также добавил, что во время беспорядков у здания ГКНБ собравшиеся выдвигали другие требования. А сам Молдокматов не пытался захватить здание, а наоборот пытался успокоить толпу.

8 мая Первомайский райсуд Бишкека водворил политика в СИЗО на два месяца. Затем 1 июня Бишкекский горсуд принял решение оставить Молдокматова под стражей до 6 июля 2021 года. Спустя месяц прошло очередное заседание и Первомайский райсуд продлил политику меру пресечения до 6 сентября в СИЗО-1.