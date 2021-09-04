Президент Садыр Жапаров принял делегацию из Объединенных Арабских Эмиратов, заинтересованную инвестировать в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

По ее данным, в составе делегации были руководители крупных компаний из сферы энергетики, сельского хозяйства, туризма, логистики, а также представители из министерств.

Делегация ОАЭ на приеме у Жапарова. Фото: Пресс-служба администрации президента.

Возглавлял миссию министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейл Мохаммед Аль Мазруи. Он сообщил, что эмиратская сторона планирует создать в странах Центральной Азии торгово-логистические центры для налаживания поставок товаров в ОАЭ.

Президент, в свою очередь, заявил, что будут созданы все необходимые условия для их бизнеса.

«Вопрос поддержки и защиты инвесторов находится под моим личным контролем. Кыргызстан окажет посильную помощь эмиратскому бизнесу, в частности, создаст благоприятные условия для успешного его ведения», — заверил Жапаров.

Также корреспонденты Turmush сообщили, что бизнесменам из эмиратов показали место, где планируют реализовать проект «Город будущего «Асман».

Фото: Turmush.

Город будущего за $20 млрд

В Кыргызстане хотят построить экологически чистый город будущего в Иссык-Кульской области. По концепции авторов, город призван стать экономическим и туристическим центром страны, где будет предусмотрено внедрение передовой образовательной системы, строительство современных оздоровительных и бизнес-центров, стадионов, размещение парков высоких технологий.

По их задумке, производственная инфраструктура будет основана на высокотехнологичных разработках класса «умный город» с широким использованием альтернативных источников энергии.

Также сообщается, что в «Асман» будут только экологически чистые виды транспорта. Кроме того, будут соблюдать принципы зеленой экономики.

По словам авторов идеи, город будет рассчитан на 500 тысяч человек постоянно проживающего населения.

Позже мининвестиций Кыргызстана оценили строительство города в 20 миллиардов долларов.